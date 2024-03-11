Мартовская погода вернется в Москву с 13 марта

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Характерная для марта погода начнет возвращаться в столицу с 13 марта. Об этом ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, с 13 марта воздушные массы постепенно будут менять свое направление, а ветер начнет дуть с юго-запада. Конвекция тепла и солнце приведут к тому, что днем температура будет около 5 градусов, сказал синоптик и добавил, что такой температурный фон является близким к многолетним значениям.

Вильфанд отметил, что ночью 13 и 14 марта ожидается от -6 до -11 градусов, а днем – от 2 до 6 градусов. Также, продолжил он, в конце рабочей недели воздушные массы будут перемещаться с юга, поэтому 15 марта ночью будет от -3 до -5 градусов, а днем – от 4 до 8 градусов. В ночь на 16 марта прогнозируется от -4 до 1 градуса, в Москве днем будет 5–6 градусов тепла, а по области – до 9 градусов.

В заключение он рекомендовал не убирать зимние вещи, поскольку март – это месяц с переменчивой погодой.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что снег начнет активнее таять после 15 марта. По ее словам, для более быстрого таяния снежного покрова нужно, чтобы среднесуточная температура была не меньше 1 градуса.

Световой день в Москве 11 марта составит 11 часов 30 минут