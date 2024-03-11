Сергей Собянин пригласил посетить фестиваль "Московская Масленица"

В столице стартовал фестиваль "Московская Масленица". Угощать горожан блинами с 200 разновидностей начинок будут в 29 локациях. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Так, блинная рядом с ЦУМом будет работать круглосуточно, а другие площадки в центре Москвы – с 11:00 до 21:00. В административных округах посетить фестиваль можно будет по будням с 11:00 до 20:00, а в выходные – до 21:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.