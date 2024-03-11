Председатель комитета ветеринарии Москвы рассказал об ответственности за домашних питомцев

Председатель комитета ветеринарии Москвы Алексей Сауткин отметил, что владельцы домашних животных несут ответственность не только перед своими питомцами, но и перед городом и обществом. Так, глава ведомства напомнил, что в столице запрещено содержать животных в лестничных холлах, местах общего пользования, а также на чердаках и балконах.

При этом, по словам Сауткина, хозяева должны учитывать потребности своих любимцев, вовремя их выгуливать, вакцинировать и чипировать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.