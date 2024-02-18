Свыше 1,5 тысячи школ возвели в России с 2019 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Порядка 1 552 школы возвели в российских регионах с 2010 года. Об этом глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов рассказал в ходе пленарной сессии "Разговоры о важном: сфера образования" на выставке-форуме "Россия".

По словам министра, в РФ с 2019-го построили 1 676 детских садов, решив тем самым вопрос доступности дошкольного образования.

"Что касается школ, 1 227 школ построено в рамках национального проекта ("Образование". – Прим. ред.), а общее количество школ, которое построено с 2019 года, – 1 552 школы, причем школы с бассейнами, современные, школы мирового уровня", – цитирует Кравцова Агентство "Москва".

Вместе с тем глава ведомства добавил, что за этот период было отремонтировано порядка 4,5 тысячи школ. Эти работы будут продолжены, заверил Кравцов.

Между тем стало известно, что в этом году столичные власти введут 30 детских садов и школ на территории ТиНАО. Как уточнил Сергей Собянин, в учреждениях предусмотрят все условия для учебы и дополнительного образования: оборудованные IT-полигоны, классы робототехники и лаборатории.

Четыре детских сада планируют построить в ТиНАО в 2024 году