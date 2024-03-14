14 марта, 11:10Мэр Москвы
Собянин утвердил проект комплексного развития территории в Черемушках
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В Черемушках по программе комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют неэффективно используемый участок. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.
"Планируем построить жилые дома, в том числе для переселения по программе реновации, а также административное здание", – информировал мэр.
Благодаря реализации проекта в городе появятся 570 новых рабочих мест.
Сейчас в Москве одобрены и уже реализуются 70 проектов КРТ. Их общая площадь превышает 890 гектаров.
Между тем в столичном районе Фили-Давыдково в рамках программы КРТ появится жилой микрорайон. В его строительство инвестируют более 13 миллиардов рублей. Площадка, где появится жилье, располагается рядом с пересечением Аминьевского и Можайского шоссе, а также недалеко от станции метро "Давыдково".
Жилой микрорайон построят на месте бывшей промзоны Медведково
Читайте также
- Школу построят в рамках программы КРТ в Щербинке
- Участок на северо-востоке Москвы реорганизуют по программе КРТ