Собянин утвердил проект комплексного развития территории в Черемушках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Черемушках по программе комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют неэффективно используемый участок. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Планируем построить жилые дома, в том числе для переселения по программе реновации, а также административное здание", – информировал мэр.

Благодаря реализации проекта в городе появятся 570 новых рабочих мест.

Сейчас в Москве одобрены и уже реализуются 70 проектов КРТ. Их общая площадь превышает 890 гектаров.

Между тем в столичном районе Фили-Давыдково в рамках программы КРТ появится жилой микрорайон. В его строительство инвестируют более 13 миллиардов рублей. Площадка, где появится жилье, располагается рядом с пересечением Аминьевского и Можайского шоссе, а также недалеко от станции метро "Давыдково".



Жилой микрорайон построят на месте бывшей промзоны Медведково