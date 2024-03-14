"Мобильный избиратель" принял свыше 5 млн заявлений для голосования по месту нахождения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Система "Мобильный избиратель" приняла свыше 5 миллионов заявлений для голосования на выборах президента России на участках по месту нахождения. Об этом председатель ЦИК РФ Элла Памфилова рассказала в ходе в ходе заседания комиссии.

"На "Мобильный избиратель" подано 5 миллионов 195 тысяч 348 заявлений и 4 миллиона 786 тысяч 582 – на дистанционное электронное голосование. Таким образом, 9 миллионов 981 тысяча 930 избирателей смогут проголосовать не на своем участке, а тем или иным способом", – поделилась Памфилова.

Прием документов для участия в дистанционном электронном голосовании и для голосования по месту нахождения завершился 11 марта.

В ходе заседания ЦИК Памфилова заявила о готовности избирательной системы к проведению выборов. С ее слов, механизм устойчив к любым внешним вызовам.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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