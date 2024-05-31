"Мой район": медленные зоны. Район Измайлово

В Москве расширили медленные зоны. В них вошли участки вблизи ТПУ, в парках, жилых кварталах и на оживленных улицах, где скорость движения на электросамокатах ограничивается до 5–15 километров в час. Самокаты сервисов проката замедляются там автоматически. В некоторых местах введены зоны полного запрета передвижения на СИМ.

На примере Измайлова Москва 24 покажет, как выглядят медленные зоны, как ЦОДД и прокатные компании следят за новыми правилами движения, насколько быстро реагируют на нарушения и какие есть штрафы.

Подробнее – в программе "Мой район".