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31 мая, 19:15

Транспорт

"Мой район": медленные зоны. Район Измайлово

"Мой район": медленные зоны. Район Измайлово

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В Москве расширили медленные зоны. В них вошли участки вблизи ТПУ, в парках, жилых кварталах и на оживленных улицах, где скорость движения на электросамокатах ограничивается до 5–15 километров в час. Самокаты сервисов проката замедляются там автоматически. В некоторых местах введены зоны полного запрета передвижения на СИМ.

На примере Измайлова Москва 24 покажет, как выглядят медленные зоны, как ЦОДД и прокатные компании следят за новыми правилами движения, насколько быстро реагируют на нарушения и какие есть штрафы.

Подробнее – в программе "Мой район".

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Сюжет: "Мой район"
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