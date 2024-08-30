Коды участникам акции #ВыбираемВместе2024 – Москва направят до 5 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Уникальные коды акции #ВыбираемВместе2024 – Москва в рамках программы "Миллион призов" будут приходить участникам до 5 сентября, передает портал мэра и правительства Москвы.

СМС-сообщения от имени DIT_MOS направят в адрес москвичей, которые на сентябрьских выборах депутатов смогут проголосовать электронно. Принять участие в акции могут граждане старше 18 лет с постоянной регистрацией в столице, а также имеющие стандартную или полную учетную запись mos.ru.

В основном розыгрыше можно будет попробовать выиграть одну, три или пять тысяч призовых баллов. При этом, в случае неудачи, гарантированный выигрыш в тысячу баллов предусмотрен для тех, кто голосует онлайн впервые, либо избирателей старше 60 лет, голосующих через портал.

Горожане все еще могут успеть зарегистрироваться на розыгрыш дополнительных призов, в котором можно получить скидку в 15 тысяч баллов для промокода у партнера "Миллиона призов" в категориях "Путешествия и культура", "Техника для дома" или "Спорт".

Розыгрыши акции пройдут 7, 8 и 9 сентября. Если участник акции победит, ему придет СМС. Уникальный код понадобится для активации подарка.

В случае победы горожане смогут потратить свои баллы на билеты в театры и музеи Москвы, аттракционы, промокоды на покупки в магазинах, кафе и прочих городских заведениях либо для пополнения баланса транспортной карты "Тройка" или благотворительности.

Выборы депутатов МГД, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино пройдут 6, 7 и 8 сентября 2024 года. Электронно отдать голос можно будет на сайте elec.mos.ru либо на любом избирательном участке города при помощи терминала. Получить бумажный бюллетень можно будет по месту регистрации, но для этого потребуется подать соответствующее заявление до 2 сентября.

