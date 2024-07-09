Пранкеры Вован и Лексус рассказали, где находят контакты лидеров государств

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали, что номера телефонов глав государств и высокопоставленных чиновников они находят в интернете.

Кроме того, они предположили, что провести телефонный разговор с президентом США Джо Байденом можно, позвонив на горячую линию Белого дома. По их словам, нужно попросить соединить с человеком, который занимается международными переговорами.

Большое интервью с пранкерами Вованом и Лексусом выйдет во вторник, 9 июля, в 18:30 в эфире телеканала Москва 24.