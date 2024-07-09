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09 июля, 17:45

Безопасность

Пранкеры Вован и Лексус рассказали, какую информацию о себе не стоит публиковать в Сети

Пранкеры Вован и Лексус рассказали, какую информацию о себе не стоит публиковать в Сети

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Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали, что обнародование какой-либо информации о себе в Сети небезопасно. В частности, они не рекомендовали оставлять в интернете свой номер телефона, адрес электронной почты, адрес проживания и паспортные данные.

Кроме того, пранкеры отметили, что цифровая безопасность в России находится на низком уровне.

Большое интервью с пранкерами Вованом и Лексусом выйдет во вторник, 9 июля, в 18:30 в эфире телеканала Москва 24.

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