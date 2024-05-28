Диетолог Стародубова: доля детей в РФ с избыточной массой тела выросла на треть за 10 лет

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Около 27% детей в РФ имеют массу тела больше нормальной, причем 18% из них – избыточную, а 9% страдают ожирением. Об этом Москве 24 рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

В целом за последние 10 лет доля детей с избыточной массой тела выросла на треть (с 12 до 18%), а с ожирением – более чем в 1,5 раза (с 5,5 до 9%), говорится в исследованиях ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии". Причин для такой статистики много, и в идеале каждый случай нужно разбирать отдельно, но основные из них – малоподвижный образ жизни и несоблюдение принципов здорового питания, добавила эксперт.



Антонина Стародубова главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Говоря простым языком, мы все больше едим и все меньше двигаемся. Это и приводит к росту распространенности ожирения, в том числе и среди детей.

По словам диетолога, на основные факторы, способствующие развитию избыточной массы тела и ожирения у ребенка могут повлиять родители – это характер питания, уровень физической активности, режим сна. При этом крайне важно, чтобы взрослые сами придерживались здорового образа жизни, в том числе здорового питания и были физически активны.

"Ребенок, который растет в такой семье, будет сам формировать здоровые привычки, копируя родных", – заметила Стародубова.

Необходимо учитывать, что пищевые привычки и вкусовые пристрастия формируются в первые годы жизни.

"По данным исследований, дети, которых в раннем возрасте знакомили с разнообразными фруктами и овощами, склонны к их большему потреблению в дальнейшем. При этом маленький ребенок может негативно воспринимать любой новый продукт, который вводят в прикорм", – пояснила диетолог.



Антонина Стародубова главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Не стоит сразу отказываться от фрукта или овоща, если ребенок его не ест, – можно предложить ему снова, ведь в среднем малышу нужно попробовать продукт до восьми раз, чтобы согласиться его есть.

Эксперт также добавила, что, по данным исследований, риск развития избыточной массы тела ниже у детей, которые находились на грудном вскармливании не менее семи месяцев. При этом данный "защитный" эффект выражен сильнее у детей, чьи родители сами имеют избыточную массу тела.

Кроме того, для детей зачастую не так принципиально, что именно они едят, – важнее как и с кем. Для позитивного восприятия полезных блюд и продуктов Стародубова посоветовала создавать у ребенка положительные ассоциации.

"В настоящее время доказано, что дети, привыкшие к семейным приемам пищи за общим столом, во взрослом возрасте чаще придерживаются режима питания, менее склонны к неосознанным перекусам и лучше контролируют свой рацион", – подчеркнула она.

Безусловно, дети также должны быть физически активными, так как адекватные нагрузки крайне важны для здорового роста, сказала диетолог.

"Совместный активный отдых, прогулки, занятия спортом с родителями не только понравятся ребенку, но и позволят сплотить семью. Плюс, выбирая спортивные секции, необходимо учитывать индивидуальные предпочтения и выбирать, что приносит удовольствие детям, чтобы они бежали на тренировку с радостью", – отметила она.

Ранее врач-диетолог Анна Басова объяснила, что обучать детей основам правильного питания следует с ранних лет, чтобы они умели ограничивать себя в еде. Эксперт отметила, что в первую очередь необходимо научить считать калории – для этого можно начать вести пищевой дневник и записывать туда все, что съел в основные приемы пищи и во время перекусов.