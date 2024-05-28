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28 мая, 08:00

Общество

Диетолог Стародубова: доля детей в РФ с избыточной массой тела выросла на треть за 10 лет

Фото: depositphotos/belchonock

Около 27% детей в РФ имеют массу тела больше нормальной, причем 18% из них – избыточную, а 9% страдают ожирением. Об этом Москве 24 рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

В целом за последние 10 лет доля детей с избыточной массой тела выросла на треть (с 12 до 18%), а с ожирением – более чем в 1,5 раза (с 5,5 до 9%), говорится в исследованиях ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии". Причин для такой статистики много, и в идеале каждый случай нужно разбирать отдельно, но основные из них – малоподвижный образ жизни и несоблюдение принципов здорового питания, добавила эксперт.

Говоря простым языком, мы все больше едим и все меньше двигаемся. Это и приводит к росту распространенности ожирения, в том числе и среди детей.
Антонина Стародубова
главный диетолог департамента здравоохранения Москвы

По словам диетолога, на основные факторы, способствующие развитию избыточной массы тела и ожирения у ребенка могут повлиять родители – это характер питания, уровень физической активности, режим сна. При этом крайне важно, чтобы взрослые сами придерживались здорового образа жизни, в том числе здорового питания и были физически активны.

"Ребенок, который растет в такой семье, будет сам формировать здоровые привычки, копируя родных", – заметила Стародубова.

Необходимо учитывать, что пищевые привычки и вкусовые пристрастия формируются в первые годы жизни.

"По данным исследований, дети, которых в раннем возрасте знакомили с разнообразными фруктами и овощами, склонны к их большему потреблению в дальнейшем. При этом маленький ребенок может негативно воспринимать любой новый продукт, который вводят в прикорм", – пояснила диетолог.

Не стоит сразу отказываться от фрукта или овоща, если ребенок его не ест, – можно предложить ему снова, ведь в среднем малышу нужно попробовать продукт до восьми раз, чтобы согласиться его есть.
Антонина Стародубова
главный диетолог департамента здравоохранения Москвы

Эксперт также добавила, что, по данным исследований, риск развития избыточной массы тела ниже у детей, которые находились на грудном вскармливании не менее семи месяцев. При этом данный "защитный" эффект выражен сильнее у детей, чьи родители сами имеют избыточную массу тела.

Кроме того, для детей зачастую не так принципиально, что именно они едят, – важнее как и с кем. Для позитивного восприятия полезных блюд и продуктов Стародубова посоветовала создавать у ребенка положительные ассоциации.

"В настоящее время доказано, что дети, привыкшие к семейным приемам пищи за общим столом, во взрослом возрасте чаще придерживаются режима питания, менее склонны к неосознанным перекусам и лучше контролируют свой рацион", – подчеркнула она.

Безусловно, дети также должны быть физически активными, так как адекватные нагрузки крайне важны для здорового роста, сказала диетолог.

"Совместный активный отдых, прогулки, занятия спортом с родителями не только понравятся ребенку, но и позволят сплотить семью. Плюс, выбирая спортивные секции, необходимо учитывать индивидуальные предпочтения и выбирать, что приносит удовольствие детям, чтобы они бежали на тренировку с радостью", – отметила она.

Ранее врач-диетолог Анна Басова объяснила, что обучать детей основам правильного питания следует с ранних лет, чтобы они умели ограничивать себя в еде. Эксперт отметила, что в первую очередь необходимо научить считать калории – для этого можно начать вести пищевой дневник и записывать туда все, что съел в основные приемы пищи и во время перекусов.

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