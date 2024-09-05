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05 сентября, 12:45

Общество

Участники ДЭГ на выборах депутатов Мосгордумы смогут выиграть до 5 тыс призовых баллов

Участники ДЭГ на выборах депутатов Мосгордумы смогут выиграть до 5 тыс призовых баллов

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Участники электронного голосования на выборах депутатов Московской городской думы смогут выиграть до пяти тысяч призовых баллов и другие подарки от партнеров программы "Миллион призов". Для впервые голосующих онлайн или избирателей старшего поколения предусмотрен гарантированный приз в тысячу баллов.

Отмечается, что участники еще могут зарегистрироваться на дополнительный розыгрыш и получить одноразовую скидку в размере 15 тысяч баллов в категориях "Путешествия и культура", "Спорт" и "Техника для дома". Подробнее об условиях участия – в эфире телеканала Москва 24.

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