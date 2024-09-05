Москвичам напомнили о доступности всех способов голосования на выборах

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В ходе предстоящих выборов депутатов в Московскую городскую думу, а также муниципальных депутатов в ТиНАО и Куркино участвующим будут доступны все варианты голосования. Об этом сообщается на сайте Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

"Голосовать можно онлайн по прямой ссылке elec.mos.ru или на избирательных участках, где свой выбор можно сделать с помощью терминалов электронного голосования или традиционным бумажным бюллетенем по предварительно поданной заявке на портале mos.ru или в территориальной избирательной комиссии", – рассказал глава штаба Вадим Ковалев.

Однако он подчеркнул, что при отсутствии уважительной причины председатель комиссии может принять решение о выдаче избирателю именного бумажного бюллетеня.

Также Ковалев напомнил, что онлайн-голосование для горожан будет доступно круглосуточно по всей стране при наличии у них полной учетной записи на портале mos.ru.

В свою очередь, избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00 все три дня выборов. Голосовать с помощью ТЭГ можно на любом участке столицы, при этом бумажным бюллетенем – только на участке по месту постоянной регистрации. Также для "бумажного" голосования необходимо заблаговременно подать заявку. В случае отсутствия такой заявки по уважительной причине горожане также имеют право голосовать бумажным бюллетенем.

Между тем в Московской городской избирательной комиссии уже провели церемонию разделения ключа расшифрования дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Так, узнать результаты выборов можно только после его применения.

Ключ будут хранить руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев, замруководителя штаба Александр Асафов, член штаба Виктор Блажеев, блогер и общественный деятель Кирилл Шулика, а также Кириллова.

Выборы депутатов МГД, муниципальных депутатов ТиНАО и Куркина пройдут 6, 7 и 8 сентября. За ходом голосования будут наблюдать 12 680 человек. В штабе уже заявили о полной готовности к сентябрьским выборам.