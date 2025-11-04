Фото: 123RF.com/f11photo

Сенат США в 14 раз не поддержал законопроект о финансировании правительства США во время процедурного голосования, следует из трансляции канала CSPAN.

Документ, предложенный республиканцами, поддержали 54 сенатора, а 44 – выступили против. Для одобрения законопроекта требовалось 60 голосов.

Таким образом, продолжающийся в США шатдаун продлится больше 35 дней и побьет предыдущий рекорд, который тоже пришелся на администрацию президента США Дональда Трампа в годы его предыдущего срока.

Правительство Америки приостановило работу 1 октября из-за отсутствия согласованного конгрессом страны бюджета правительства. В период шатдауна государственные учреждения не могут тратить деньги, а госслужащие отправляются в неоплачиваемый отпуск.

Трамп заявил, что если шатдаун затянется, будут сокращены некоторые госслужащие и проекты Демократической партии, при этом они могут быть ликвидированы навсегда. 10 октября администрация главы Белого дома начала сокращать штат госслужащих.

