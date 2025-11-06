США ввели ограничения на космические запуски из-за шатдауна

Фото: ТАСС/Zuma

США ввели ограничения на космические запуски в связи с приостановкой работы американского правительства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Федерального управления гражданской авиации США Брайана Бедфорда.

"Мы собираемся внедрить меры совместно с нашими партнерами в коммерческой авиационной отрасли, но это выйдет за рамки коммерческого воздушного пространства", – отметил Бедфорд.

Правительство Штатов приостановило работу 1 октября из-за отсутствия согласованного конгрессом страны бюджета правительства. В период шатдауна государственные учреждения не могут тратить деньги, а госслужащие отправляются в неоплачиваемый отпуск.

На днях сенат США уже в 14-й раз не поддержал законопроект о финансировании правительства во время процедурного голосования. Документ, предложенный республиканцами, поддержали лишь 54 сенатора, тогда как для одобрения законопроекта требовалось 60 голосов. Таким образом, продолжающийся в США шатдаун продлился больше 35 дней и побил предыдущий рекорд.