"The city. Говорим": Карен Арутюнов

Актер дубляжа Карен Арутюнов рассказал, как кризис в кино повлияет на индустрию озвучания, приведет ли откат к пиратскому контенту к краху или, наоборот, к появлению новых звезд дубляжа и новых студий. Обо всем – в программе телеканала Москва 24.

