"The City": "Крестный отец"

22 февраля, 14:55
Тренд "ходим в кино на старые фильмы" никуда не делся. В столице есть множество вариантов посмотреть то, что вы давно уже видели на большом экране. Но бывают еще и специальные события, когда копии тщательно реставрируют и снова выпускают в прокат. И тогда это кино уже не просто "настроение", а настоящий повод. Главный такой повод этой зимой – "Крестный отец" в улучшенном качестве.
Первый "Крестный отец" стал визиткой Голливуда и навсегда прославил создателей. За экранизацию бульварного романа Марио Пьюзо никто не хотел браться. И только режиссер Фрэнсис Форд Коппола согласился, чтобы раздать долги. На фильм потратили шесть миллионов долларов, а в прокате он собрал в 15 раз больше. Потом были три "Оскара", в том числе за лучший фильм.
"Крестного отца" можно посмотреть в формате 4К в сетях "КАРО" и "Пионер". Показы приурочили к 50-летию с момента выхода ленты. Чтобы привести в порядок звук и устранить разводы на пленке, ушло более полугода. Процессом руководил сам Коппола.
Подробнее – в сюжете проекта The City.
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