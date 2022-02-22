"The City": "Крестный отец"

Тренд "ходим в кино на старые фильмы" никуда не делся. В столице есть множество вариантов посмотреть то, что вы давно уже видели на большом экране. Но бывают еще и специальные события, когда копии тщательно реставрируют и снова выпускают в прокат. И тогда это кино уже не просто "настроение", а настоящий повод. Главный такой повод этой зимой – "Крестный отец" в улучшенном качестве.

Первый "Крестный отец" стал визиткой Голливуда и навсегда прославил создателей. За экранизацию бульварного романа Марио Пьюзо никто не хотел браться. И только режиссер Фрэнсис Форд Коппола согласился, чтобы раздать долги. На фильм потратили шесть миллионов долларов, а в прокате он собрал в 15 раз больше. Потом были три "Оскара", в том числе за лучший фильм.

"Крестного отца" можно посмотреть в формате 4К в сетях "КАРО" и "Пионер". Показы приурочили к 50-летию с момента выхода ленты. Чтобы привести в порядок звук и устранить разводы на пленке, ушло более полугода. Процессом руководил сам Коппола.

Подробнее – в сюжете проекта The City.