"Звезды советского экрана": Леонид Каневский

В 1975 году страна готовилась к новогодним праздникам. В декабрьском номере журнала "Советский Экран" был подарок: материал, посвященный чуть ли не самому популярному советскому детективу, а точнее юбилейному телефильму из цикла "Следствие ведут Знатоки". Этот милицейский сериал стал звездным часом актера Леонида Каневского. И если его коллег просто любили, то перед майором Томиным преклонялись.

Чем абитуриент Каневский поразил приемную комиссию Щукинского училища? За что Леонид Гайдай выбрал молодого актера на роль контрабандиста в "Бриллиантовой руке"? Почему в этом фильме у Каневского такой костюм? Как Леонид Каневский выбил себе и соратникам заоблачные гонорары? Какая роль фильме "Собака на сене" ему не досталась? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".