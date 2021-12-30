Диетолог сравнил полезность современного и советского новогоднего стола

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Консультант цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом", врач-диетолог Александр Андреев рассказал о разнице продуктов на современном и советском новогоднем столе. Об этом сообщает Life.ru.

Эксперт объяснил, что в СССР подход к производству продуктов был другим и государственные стандарты (ГОСТ), по которым их делали, – тоже.

"Все дело в том, что сейчас компания-производитель сама назначает ТУ (технические условия производства продукта). Ранее же любой продукт должен был пройти проверку на соответствие государственному стандарту", – пояснил диетолог.

По словам специалиста, благодаря сегодняшним ТУ у производителя есть свобода, то есть он может делать меньше себестоимость продукции, используя ингредиенты с более низким качеством добавок, которые нередко могут быть опасны для здоровья.

"Но и на это есть контроль: обязательное перечисление списка пищевых добавок на упаковке, чтобы потребитель видел, что именно собирается съесть", – объяснил врач.

По мнению Андреева, в советское время пища была полезнее, однако о вкусах не спорят, уверен эксперт.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная назвала блюда, которые стоит убрать с праздничного стола в Новый год ради сохранения здоровья. В частности, специалист посоветовала оказаться от блюд с повышенным содержанием соли – колбас, мясных нарезок и икры. Такие продукты способны вызвать отеки или скачки артериального давления.