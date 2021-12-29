Педиатр рассказала, какие новогодние блюда не стоит давать ребенку

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Врач-педиатр Алена Михайлова рассказала, какие блюда с новогоднего стола не нужно давать ребенку. Об этом сообщает "Газета.ру".
По словам специалиста, каждому возрасту соответствует свой набор блюд.
"Совсем маленьких детей не стоит кормить салатами, заправленными майонезом, жирными, острыми, жареными блюдами, тем более смешивая все их за короткий промежуток времени, чтобы не вызвать расстройство пищеварения у малыша", – сказала специалист.
Михайлова подчеркнула, что в этом случае исключается риск отравления, аллергических реакций и переедания.
Также специалист напомнила о необходимости соблюдения режима сна.
Ранее диетолог Маргарита Макуха посоветовала заменить вареную колбасу в оливье на отварную говядину, поскольку это мясо богато белком и содержит меньше жира. По словам эксперта, чтобы снизить в готовом блюде количество калорий, соли и сахара, вместо магазинного майонеза лучше использовать домашний.
"Городской стандарт": оливье
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