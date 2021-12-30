Движение транспорта ограничат в Москве в новогоднюю ночь

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

06:56

Диетолог призвала убрать некоторые блюда с новогоднего стола

общество еда Новый год 2022

Фото: depositphotos/mavoimages

Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная назвала блюда, которые стоит убрать с праздничного стола в Новый год ради сохранения здоровья. Об этом эксперт рассказала в эфире радио Sputnik.

В частности, специалист посоветовала оказаться от блюд с повышенным содержанием соли – колбас, мясных нарезок и икры. Такие продукты способны вызвать отеки или скачки артериального давления, считает Бережная. Кроме того, большое количество соли может увеличить нагрузку на сердце и почки.

Врач рекомендовала заменить указанные блюда на свежие овощи и зелень.

"Эти продукты содержат клетчатку, большое количество антиоксидантов и витаминов, что достаточно полезно", – отметила Бережная.

Как утверждает диетолог, наличие на праздничном столе полезной пищи отвлечет человека от злоупотребления вредными продуктами.

"Если вы съедите большое количество овощей, то и аппетит немного снизится, вы захотите съесть меньше неполезных продуктов", – подытожила Бережная.

Ранее заведующая отделением клинической диетологии больницы имени Виноградова Юлия Пигарева рассказала, как сэкономить на новогоднем столе. В частности, по мнению эксперта, при составлении праздничного меню стоит отказаться от колбасы.

Москвичам рассказали, сколько россияне готовы потратить на новогодний стол

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать