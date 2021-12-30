Диетолог призвала убрать некоторые блюда с новогоднего стола

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Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная назвала блюда, которые стоит убрать с праздничного стола в Новый год ради сохранения здоровья. Об этом эксперт рассказала в эфире радио Sputnik.

В частности, специалист посоветовала оказаться от блюд с повышенным содержанием соли – колбас, мясных нарезок и икры. Такие продукты способны вызвать отеки или скачки артериального давления, считает Бережная. Кроме того, большое количество соли может увеличить нагрузку на сердце и почки.

Врач рекомендовала заменить указанные блюда на свежие овощи и зелень.

"Эти продукты содержат клетчатку, большое количество антиоксидантов и витаминов, что достаточно полезно", – отметила Бережная.

Как утверждает диетолог, наличие на праздничном столе полезной пищи отвлечет человека от злоупотребления вредными продуктами.

"Если вы съедите большое количество овощей, то и аппетит немного снизится, вы захотите съесть меньше неполезных продуктов", – подытожила Бережная.

Ранее заведующая отделением клинической диетологии больницы имени Виноградова Юлия Пигарева рассказала, как сэкономить на новогоднем столе. В частности, по мнению эксперта, при составлении праздничного меню стоит отказаться от колбасы.

