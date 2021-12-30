Диетолог призвала убрать некоторые блюда с новогоднего стола

06:56
Фото: depositphotos/mavoimages
Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная назвала блюда, которые стоит убрать с праздничного стола в Новый год ради сохранения здоровья. Об этом эксперт рассказала в эфире радио Sputnik.
В частности, специалист посоветовала оказаться от блюд с повышенным содержанием соли – колбас, мясных нарезок и икры. Такие продукты способны вызвать отеки или скачки артериального давления, считает Бережная. Кроме того, большое количество соли может увеличить нагрузку на сердце и почки.
Врач рекомендовала заменить указанные блюда на свежие овощи и зелень.
"Эти продукты содержат клетчатку, большое количество антиоксидантов и витаминов, что достаточно полезно", – отметила Бережная.
Как утверждает диетолог, наличие на праздничном столе полезной пищи отвлечет человека от злоупотребления вредными продуктами.
"Если вы съедите большое количество овощей, то и аппетит немного снизится, вы захотите съесть меньше неполезных продуктов", – подытожила Бережная.
Ранее заведующая отделением клинической диетологии больницы имени Виноградова Юлия Пигарева рассказала, как сэкономить на новогоднем столе. В частности, по мнению эксперта, при составлении праздничного меню стоит отказаться от колбасы.
Москвичам рассказали, сколько россияне готовы потратить на новогодний стол
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: