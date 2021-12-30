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Общество

05:20

Россиянам объяснили, как сэкономить на новогоднем столе

общество еда праздники Новый год 2022

Фото: depositphotos/derkun

Заведующая отделением клинической диетологии больницы имени Виноградова Юлия Пигарева дала советы, позволяющие сэкономить на подготовке праздничного стола к Новому году. Об этом она рассказала в интервью агентству "Прайм".

По словам эксперта, россиянам стоит отказаться от колбасы. Вместо нее Пигарева посоветовала купить курицу, индейку или говядину.

"Мясо можно запечь и подавать в качестве нарезки или добавлять в салат. Кроме того, этот вариант будет дешевле, он является более полезным", – подчеркнула врач.

Диетолог также посоветовала отказаться от черной и красной икры в пользу икры минтая и палтуса. При этом покупную рыбу лучше засолить самостоятельно.

Дополнительно стоит исключить из меню газировки и десерты. Взамен в список продуктов следует добавить морс и фрукты, считает Пигарева.

Специалист рекомендовала покупать качественный алкоголь. Кроме того, россиянам не стоит экономить на овощах, так как они должны занимать основное место в меню.

Ранее диетолог Маргарита Макуха посоветовала заменить вареную колбасу в оливье на отварную говядину, поскольку это мясо богато белком и содержит меньше жира. По словам эксперта, чтобы снизить в готовом блюде количество калорий, соли и сахара, вместо магазинного майонеза лучше использовать домашний.

Москвичам рассказали, сколько россияне готовы потратить на новогодний стол

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