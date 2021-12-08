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Общество

20:06

В Москве открылась выставка "Нюрнберг. Начало мира"

общество выставки

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

В Центральном музее Вооруженных сил РФ в Москве открылась выставка "Нюрнберг. Начало мира", на которой представлена серия портретов нацистских преступников советского художника Николая Жукова, освещавшего процесс в качестве корреспондента газеты "Правда". Об этом сообщает РИА Новости.

Графическая серия "Тени минувшего", также известная как "Черная коллекция", была создана Жуковым в 1971 году. Она включает в себя портреты подсудимых Нюрнбергского трибунала, а также общие зарисовки сцен процесса, выполненные белой пастелью на черной бумаге.

Фотогалерея

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Посетители выставки смогут увидеть оригиналы 21 портрета из этой серии, 10 из которых представлены публике впервые. Все работы выставлены вместе с соответствующими историческими документами, которые содержат предъявленные фигурантам пункты обвинения, доказательства вины, их попытки оправдаться и другие подробности процесса.

Выставка "Нюрнберг. Начало мира" была организована Минобороны РФ и медиагруппой "Россия сегодня" в рамках одноименного трансмедийного проекта. В церемонии открытия экспозиции приняли участие генеральный директор медиагруппы Дмитрий Киселев и глава департамента культуры военного ведомства Артем Горный.

Ранее сообщалось, что 10 декабря на ВДНХ состоится научно-практическая онлайн-конференция "Мы беспощадный путь к Берлину открыли Битвой за Москву", посвященная 80-летию со дня сражения. Мероприятие, организованное столичным комитетом общественных связей и молодежной политики, пройдет в павильоне № 57 "Россия – моя история".

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