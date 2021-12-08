Фото: РИА Новости/Илья Питалев
В Центральном музее Вооруженных сил РФ в Москве открылась выставка "Нюрнберг. Начало мира", на которой представлена серия портретов нацистских преступников советского художника Николая Жукова, освещавшего процесс в качестве корреспондента газеты "Правда". Об этом сообщает РИА Новости.
Графическая серия "Тени минувшего", также известная как "Черная коллекция", была создана Жуковым в 1971 году. Она включает в себя портреты подсудимых Нюрнбергского трибунала, а также общие зарисовки сцен процесса, выполненные белой пастелью на черной бумаге.
Посетители выставки смогут увидеть оригиналы 21 портрета из этой серии, 10 из которых представлены публике впервые. Все работы выставлены вместе с соответствующими историческими документами, которые содержат предъявленные фигурантам пункты обвинения, доказательства вины, их попытки оправдаться и другие подробности процесса.
Выставка "Нюрнберг. Начало мира" была организована Минобороны РФ и медиагруппой "Россия сегодня" в рамках одноименного трансмедийного проекта. В церемонии открытия экспозиции приняли участие генеральный директор медиагруппы Дмитрий Киселев и глава департамента культуры военного ведомства Артем Горный.
Ранее сообщалось, что 10 декабря на ВДНХ состоится научно-практическая онлайн-конференция "Мы беспощадный путь к Берлину открыли Битвой за Москву", посвященная 80-летию со дня сражения. Мероприятие, организованное столичным комитетом общественных связей и молодежной политики, пройдет в павильоне № 57 "Россия – моя история".
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