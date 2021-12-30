Психолог назвала полезные привычки, которые стоит завести в новом году

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Доктор психологических наук Марина Розенова рассказала, какие привычки нужно завести каждому человеку в новом году. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

По словам специалиста, сразу после пробуждения нужно делать небольшую растяжку для бодрости. Небольшие подтягивания в стороны с движением "к себе – от себя" можно делать, не вылезая из кровати.

"Сделайте легкий и плавный массаж мочки уха с переходом на всю ушную раковину, затем – небольшой массаж лица кулаками (той стороной, где сходятся большой и указательный палец, не костяшками). Делайте так, чтобы вам было приятно", – посоветовала Розенова.

Психолог также рекомендует за день делать несколько танцевальных движений. По словам Розеновой, это и хорошая физическая нагрузка, и залог хорошего настроения.

Для бодрого духа также стоит ежедневно гулять на свежем воздухе. Иногда можно выйти на 20 минут, а временами стоит устроить долгую прогулку. Однако психолог советует не пропускать ни одного дня.

Розенова подчеркнула, что здоровье и благополучие людей во многом зависит от качества воды.

"В течение дня составляйте план на следующий день. Это можно делать в телефоне, в ежедневнике, а кому-то удобно набрасывать последовательность дел и развлечений на завтра в уме. Планирование создает ощущение контроля и дает видеть свои достижения, а значит, помогает держать позитивный эмоциональный тонус, быть радостным и довольным собой", – отметила Розенова.

При этом она советует делать планирование в течение дня, а не на ночь. В противном случае можно перевозбудиться, что создаст проблемы со сном.

Непосредственно перед сном психолог советует вспомнить приятный момент перед засыпанием. Это будет способствовать крепкому сну. Розенова также рассказала, что важно развивать интеллект с помощью сложных текстов, хорошей литературы, аналитики. Психолог советует и укреплять социальные отношения, заботясь о близких, поддерживая друзей и помогая незнакомым людям.

Ранее психолог рассказал, что прожить яркие и насыщенные активностью моменты в Новый год можно с помощью окружающих людей и хорошего отдыха. Большое количество забот перед Новым годом выматывает, поэтому для правильной расстановки приоритетов необходимо заранее составить список покупок и дел.

