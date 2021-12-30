Психолог назвала полезные привычки, которые стоит завести в новом году

Фото: depositphotos/choreograph
Доктор психологических наук Марина Розенова рассказала, какие привычки нужно завести каждому человеку в новом году. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
По словам специалиста, сразу после пробуждения нужно делать небольшую растяжку для бодрости. Небольшие подтягивания в стороны с движением "к себе – от себя" можно делать, не вылезая из кровати.
"Сделайте легкий и плавный массаж мочки уха с переходом на всю ушную раковину, затем – небольшой массаж лица кулаками (той стороной, где сходятся большой и указательный палец, не костяшками). Делайте так, чтобы вам было приятно", – посоветовала Розенова.
Психолог также рекомендует за день делать несколько танцевальных движений. По словам Розеновой, это и хорошая физическая нагрузка, и залог хорошего настроения.
Для бодрого духа также стоит ежедневно гулять на свежем воздухе. Иногда можно выйти на 20 минут, а временами стоит устроить долгую прогулку. Однако психолог советует не пропускать ни одного дня.
Розенова подчеркнула, что здоровье и благополучие людей во многом зависит от качества воды.
"В течение дня составляйте план на следующий день. Это можно делать в телефоне, в ежедневнике, а кому-то удобно набрасывать последовательность дел и развлечений на завтра в уме. Планирование создает ощущение контроля и дает видеть свои достижения, а значит, помогает держать позитивный эмоциональный тонус, быть радостным и довольным собой", – отметила Розенова.
При этом она советует делать планирование в течение дня, а не на ночь. В противном случае можно перевозбудиться, что создаст проблемы со сном.
Непосредственно перед сном психолог советует вспомнить приятный момент перед засыпанием. Это будет способствовать крепкому сну. Розенова также рассказала, что важно развивать интеллект с помощью сложных текстов, хорошей литературы, аналитики. Психолог советует и укреплять социальные отношения, заботясь о близких, поддерживая друзей и помогая незнакомым людям.
Ранее психолог рассказал, что прожить яркие и насыщенные активностью моменты в Новый год можно с помощью окружающих людей и хорошего отдыха. Большое количество забот перед Новым годом выматывает, поэтому для правильной расстановки приоритетов необходимо заранее составить список покупок и дел.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: