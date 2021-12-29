Психолог рассказала, как одиноким людям счастливо встретить Новый год

Новый год для россиян – это в первую очередь семейный праздник и повод встретиться с добрыми друзьями. Но очень обидно, когда в такое время никого не оказывается рядом. Рассказываем, как смягчить удар судьбы, если вы встречаете новогоднюю ночь в одиночестве.
Одиночество в Сети
Аналитический психолог Ольга Марьяж рассказала, что с ростом численности городов увеличивается и количество одиноких людей. Кто-то даже сознательно стремится к уединению, находя в нем внутренний ресурс и отдых. Но для большинства одиночество – это мука и грусть, которые усугубляются в праздничные дни.
Бывает, что человеку очень хочется оказаться в гуще праздничных мероприятий, радоваться поздравлениям других людей, но по разным обстоятельствам он лишен этого. Поэтому психолог рекомендует не впадать в уныние, а поискать общение с помощью интернета.
"Если друзья и близкие живут далеко от вас, то создайте видеоконференцию в Skype или Zoom. Расскажите друг другу о том хорошем, что случилось в минувшем году. Если уходящий год забрал кого-то навсегда, "проговорите" свою утрату. Но после – обязательно должны прозвучать слова о жизни. Найдите позитивные события, чтобы обменяться историями о них", – объяснила психолог.
Эксперт также советует продемонстрировать участникам конференции свой праздничный наряд, показать накрытый стол, рассказать о самом главном новогоднем блюде. Можно похвастаться подарком, который вы приготовили для себя. Затем дождаться боя курантов, дружно считать удары и заряжаться позитивом под шум новогодних поздравлений.
Выйти в люди
Если в окружении нет людей, с которыми можно создать видеоконференцию, то в новогоднюю ночь лучше устроить прямой эфир в своей любимой социальной сети. Для этого заранее выложить анонс о планируемом событии.
"Лучше всего записать короткое видео с приглашением на ваш новогодний прямой эфир. Но можно создать трансляцию и спонтанно", – подсказала психолог.
С виртуальными гостями можно обсудить итоги года, объявить конкурс на лучшую шутку, попросить загадать желание, пообещав, что оно обязательно сбудется с вашей легкой руки. Кому тягостно находиться дома в праздник одному, лучше не оставаться в четырех стенах, а выйти на самые многолюдные улицы города.
По словам эксперта, вручая подарки окружающим, человек наполняет себя новой энергией и позитивом. Обменявшись с незнакомцем поздравлениями, можно спросить, какое у него настроение, поинтересоваться, что он ждет от нового года. Такая ни к чему не обязывающая беседа – это еще и повод познакомиться с другими людьми, подчеркнула психолог.
В тишине и покое
Не все люди считают одиночество проблемой. Для кого-то необходимо время от времени держаться вдали от людей.
"Если вы в последнее время устали от насыщенного общения, то используйте одиночество как способ отдыха. Для вас лучше всего в шумный праздник отправиться на природу", – предложила Ольга Марьяж.
Хорошо, если удастся выбраться в горы или на море, но скрасить одиночество поможет и любимое местечко за городом, где можно прогуляться и подышать свежим воздухом.
Специалист рекомендовала в тишине и одиночестве наметить цели на будущее. По мнению психолога, в подсознании как руководство к действию обязательно останется все задуманное в новогоднюю ночь – не зря ее называют волшебной.
"Это время можно использовать для создания образа желаемого будущего. Составьте план действий на год, запишите его и отправляйтесь спать", – добавила психолог.
Вдали от людей и цивилизации важно позволить себе выспаться в тишине – это поможет перезагрузиться и набраться жизненных сил.