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Психолог рассказала, как одиноким людям счастливо встретить Новый год

Тихо сам с собою: как отпраздновать Новый год одиноким людям
общество праздники Новый год 2022

Новый год для россиян – это в первую очередь семейный праздник и повод встретиться с добрыми друзьями. Но очень обидно, когда в такое время никого не оказывается рядом. Рассказываем, как смягчить удар судьбы, если вы встречаете новогоднюю ночь в одиночестве.

Фото: depositphotos/alexshutter95

Одиночество в Сети

Аналитический психолог Ольга Марьяж рассказала, что с ростом численности городов увеличивается и количество одиноких людей. Кто-то даже сознательно стремится к уединению, находя в нем внутренний ресурс и отдых. Но для большинства одиночество – это мука и грусть, которые усугубляются в праздничные дни.

Бывает, что человеку очень хочется оказаться в гуще праздничных мероприятий, радоваться поздравлениям других людей, но по разным обстоятельствам он лишен этого. Поэтому психолог рекомендует не впадать в уныние, а поискать общение с помощью интернета.

"Если друзья и близкие живут далеко от вас, то создайте видеоконференцию в Skype или Zoom. Расскажите друг другу о том хорошем, что случилось в минувшем году. Если уходящий год забрал кого-то навсегда, "проговорите" свою утрату. Но после – обязательно должны прозвучать слова о жизни. Найдите позитивные события, чтобы обменяться историями о них", – объяснила психолог.

Эксперт также советует продемонстрировать участникам конференции свой праздничный наряд, показать накрытый стол, рассказать о самом главном новогоднем блюде. Можно похвастаться подарком, который вы приготовили для себя. Затем дождаться боя курантов, дружно считать удары и заряжаться позитивом под шум новогодних поздравлений.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Выйти в люди

Если в окружении нет людей, с которыми можно создать видеоконференцию, то в новогоднюю ночь лучше устроить прямой эфир в своей любимой социальной сети. Для этого заранее выложить анонс о планируемом событии.

"Лучше всего записать короткое видео с приглашением на ваш новогодний прямой эфир. Но можно создать трансляцию и спонтанно", – подсказала психолог.

С виртуальными гостями можно обсудить итоги года, объявить конкурс на лучшую шутку, попросить загадать желание, пообещав, что оно обязательно сбудется с вашей легкой руки. Кому тягостно находиться дома в праздник одному, лучше не оставаться в четырех стенах, а выйти на самые многолюдные улицы города.

Идите туда, где точно будет народ. Можно заранее взять напрокат костюм Деда Мороза или Снегурочки, купить конфеты, воздушные шары или другие маленькие презенты. Дарите их прохожим и говорите им слова поздравлений с пожеланиями счастья в новом году.
Ольга Марьяж
аналитический психолог

По словам эксперта, вручая подарки окружающим, человек наполняет себя новой энергией и позитивом. Обменявшись с незнакомцем поздравлениями, можно спросить, какое у него настроение, поинтересоваться, что он ждет от нового года. Такая ни к чему не обязывающая беседа – это еще и повод познакомиться с другими людьми, подчеркнула психолог.

Фото: depositphotos/Milkos

В тишине и покое

Не все люди считают одиночество проблемой. Для кого-то необходимо время от времени держаться вдали от людей.

"Если вы в последнее время устали от насыщенного общения, то используйте одиночество как способ отдыха. Для вас лучше всего в шумный праздник отправиться на природу", – предложила Ольга Марьяж.

Хорошо, если удастся выбраться в горы или на море, но скрасить одиночество поможет и любимое местечко за городом, где можно прогуляться и подышать свежим воздухом.

Разожгите камин или костер. Огонь наполняет человека энергией и силой еще с первобытных времен. Советую на листе бумаги записать накопленные за год претензии к людям и перечень тех поступков, в которых вы до сих пор винили себя. Этот список бросьте в огонь – пусть все плохое сгорит. Сожгите и свою старую вещь, которая ассоциируется для вас с проблемой.
Ольга Марьяж
аналитический психолог

Специалист рекомендовала в тишине и одиночестве наметить цели на будущее. По мнению психолога, в подсознании как руководство к действию обязательно останется все задуманное в новогоднюю ночь – не зря ее называют волшебной.

"Это время можно использовать для создания образа желаемого будущего. Составьте план действий на год, запишите его и отправляйтесь спать", – добавила психолог.

Вдали от людей и цивилизации важно позволить себе выспаться в тишине – это поможет перезагрузиться и набраться жизненных сил.

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