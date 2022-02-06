"Раскрывая тайны звезд": актерские жены

Фото холеных и счастливых актеров с женами и детьми часто появляются на обложках гламурных журналов. Мы видим, как известные артисты в смокингах вышагивают по красной дорожке со своими эффектными спутницами.

Однако мало кто догадывается, что дома этих на первый взгляд благополучных людей ждут проблемы, долги и семейные ссоры. Стоит ли мечтать о браке с известным актером? С какими трудностями обязательно столкнутся актерские жены?

И может ли такое замужество вообще принести счастье? Об этом – в программе "Раскрывая тайны звезд".