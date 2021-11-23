Капремонт дома около киностудии "Мосфильм" подошел к концу

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Завершился капремонт дома 4, корпуса 3, около киностудии "Мосфильм" на улице Пырьева. Об этом сообщили в телеграм-канале "Городское хозяйство Москвы".

Уточняется, что 8-этажный дoм был пострoен еще в 1955 году в стиле сoветского неoклассицизма. Всего таких красных жилых строений этой серии в Москве четыре.

В ходе капитального ремонта специалисты детально очистили и обработали противогрибковым средством керамические блоки фасада и защитили его от воздействия влаги.

Также специалисты вернули первоначальный облик венчающему карнизу по периметру здания, а по решению собственников окрасили кирпичные стены со стороны двора в яркий красный цвет.

При капремонте обновили подъезды, крышу и подвал. Кроме того, было уделено внимание и замене системы водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, тепло- и электроснабжения.

Ранее сообщалось, что в столице завершается капитальный ремонт в бывшем доходном доме Скопника на улице Спиридоновке. В ходе ремонта кровли сложной геометрической формы специалисты полностью заменили стропильную систему, утеплитель, водостоки и обрешетку.