Фасаду дома Скопника в ходе капремонта вернули исторический облик

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице завершается капитальный ремонт в бывшем доходном доме Скопника на улице Спиридоновке, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.
Здание в стиле позднего модерна было построено в 1906 году по проекту немецкого архитектора Густава Гельриха.
В ходе ремонта кровли сложной геометрической формы специалисты полностью заменили стропильную систему, утеплитель, водостоки и обрешетку.
"Кирпичную кладку расчистили, оштукатурили и покрасили, деревянные конструкции обработали огнебиозащитным составом. Фасаду вернули исторический облик. В том числе восстановили рисунок 32 кронштейнов", – говорится в сообщении.
Также в порядок привели подвальные помещения, заменили систему холодного водоснабжения и сети электроснабжения.
В пресс-службе добавили, что работы планируют завершить до конца осени.
Ранее сообщалось, что в столице в рамках программы капремонта обновили более 20 жилых домов, выполненных в стиле модерн. В число отремонтированных объектов вошли особняк Ольги Кирьяковой, а также доходные дома Скопника, Пиотровича, Голубицкой и доходный дом в Пожарском переулке.
Модерн – это модное архитектурное течение, появившееся в Москве в конце XIX века. Большая часть таких домов строилась под частные усадьбы и здания общественного пользования – вокзалы, театры, гостиницы. Однако есть и ряд доходных домов, которые со временем стали просто многоквартирными.
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