Фасаду дома Скопника в ходе капремонта вернули исторический облик

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице завершается капитальный ремонт в бывшем доходном доме Скопника на улице Спиридоновке, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Здание в стиле позднего модерна было построено в 1906 году по проекту немецкого архитектора Густава Гельриха.

В ходе ремонта кровли сложной геометрической формы специалисты полностью заменили стропильную систему, утеплитель, водостоки и обрешетку.

"Кирпичную кладку расчистили, оштукатурили и покрасили, деревянные конструкции обработали огнебиозащитным составом. Фасаду вернули исторический облик. В том числе восстановили рисунок 32 кронштейнов", – говорится в сообщении.

Также в порядок привели подвальные помещения, заменили систему холодного водоснабжения и сети электроснабжения.

В пресс-службе добавили, что работы планируют завершить до конца осени.

Ранее сообщалось, что в столице в рамках программы капремонта обновили более 20 жилых домов, выполненных в стиле модерн. В число отремонтированных объектов вошли особняк Ольги Кирьяковой, а также доходные дома Скопника, Пиотровича, Голубицкой и доходный дом в Пожарском переулке.

Модерн – это модное архитектурное течение, появившееся в Москве в конце XIX века. Большая часть таких домов строилась под частные усадьбы и здания общественного пользования – вокзалы, театры, гостиницы. Однако есть и ряд доходных домов, которые со временем стали просто многоквартирными.

