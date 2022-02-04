Путин возглавил топ персон дня открытия Олимпиады в русскоязычных соцмедиа

Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС/Алексей Дружинин

Владимир Путин возглавил топ-10 наиболее упоминаемых персон в русскоязычных соцмедиа в контексте открытия зимней Олимпиады в Пекине. Об этом сообщает РИА Новости.

Рейтинг был подготовлен при участии агентства Brand Analytics. Для него были проанализированы более 100 миллионов сообщений.

Президента РФ упоминали 8 241 раз. Глава государства прибыл в Пекин на переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также посетил церемонию открытия турнира, которая прошла на Национальном стадионе Пекина.

На втором месте по числу упоминаний оказался комментатор Дмитрий Губерниев (5 365 сообщений). Журналист в прямом эфире рассказывал об обстановке в Пекине перед открытием Олимпийских игр.

Почти одинаковое число упоминаний – 3 755 и 3 212 – получили знаменосцы команды ОКР на параде спортсмены хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина.

Наиболее популярным постом в социальных сетях на тему Олимпиады стала публикация от фигуристки Евгении Медведевой, которая в Пекине работает комментатором. Также активность пользователей вызвали посты Земфиры, которая поделилась надеждами на Олимпийские игры, и гимнасток сестер Авериных, пожелавших удачи спортсменам.

Огонь XXIV зимних Олимпийских игр зажгли в пятницу, 4 февраля, на церемонии открытия в Пекине. Турнир продлится до 20 февраля.

