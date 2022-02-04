Путин прибыл с визитом в Пекин

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Владимир Путин прибыл в Китай, где собирается провести переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Также президент примет участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча глав России и Китая пройдет до начала церемонии, которая состоится в 15:00 по московскому времени. Переговоры будут носить полноценный, полноформатный характер.

Лидеры двух стран планируют обсудить международную проблематику, включая диалог России с США и НАТО, идеи о гарантиях безопасности, а также основные направления двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, в области инвестиционного сотрудничество и космосе.

Также Песков сообщил, что Путин не планирует отдельные двусторонние встречи с другими лидерами на Олимпиаде в Пекине. При этом он не стал исключать, что Путин может встретиться на Играх с президентом Украины Владимиром Зеленским.