Путин написал статью о партнерстве России и КНР

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Отношения России и Китая стали образцом эффективности, ответственности и устремленности в будущее, написал Владимир Путин в своей статье для китайского информагентства "Синьхуа". На русском языке текст опубликован на сайте Кремля.

"Наши страны – близкие соседи, связанные многовековыми традициями дружбы и доверия. И мы высоко ценим, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступая в новую эпоху, достигли беспрецедентного уровня", – подчеркнул Путин.

По словам президента РФ, сотрудничество России и Китая – это равноправие, свобода от политической и идеологической конъюнктуры и пережитков, а также учет интересов друг друга.

"Основные принципы и ориентиры совместной работы наши страны определили в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, двадцатилетие подписания которого мы отметили в минувшем году", – подчеркнул российский лидер.

Президент добавил, что несмотря на пандемию коронавируса, Москва и Пекин стремятся динамично наращивать потенциал экономического партнерства и расширять гуманитарные обмены. Говоря о налаживании производства российских вакцин в КНР Путин отметил, что в Москве рассчитывают на то, что такая кооперация будет расти и укрепляться.

"Признательны китайским коллегам за содействие в налаживании производства в КНР российских вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт", своевременную организацию поставок в нашу страну необходимых средств защиты", – подчеркнул он.

Российский лидер также выразил уверенность, что богатый опыт Китая позволит провести Олимпиаду на самом высоком уровне. Он пожелал сборным России и КНР новых рекордов.

Путин также заявил, что в последнее время активизировались попытки политизировать спорт. Это, по словам президента, противоречит духу Олимпиады. Он добавил, что считает недопустимой практику коллективного наказания за правонарушения отдельных лиц в спорте.

"Мы выступаем против политизации спорта, попыток использовать его в качестве инструмента давления, недобросовестной конкуренции и дискриминации. <...> Считаем недопустимой практику "коллективного наказания" за правонарушения отдельных лиц, которая в последнее время стала нередким явлением", – подчеркнул Путин.

Президент РФ подчеркнул, что Москва решительно осуждает применение спортсменами запрещенных препаратов и выступает за широкое международное сотрудничество в борьбе с допингом в спорте.

Путин также сообщил, что решил с председателем Китая Си Цзиньпином организовать в 2022 и 2023 годах Годы российско-китайского сотрудничества в области физкультуры и спорта.

Статья "Россия и Китай: стратегическое партнерство, ориентированное в будущее" вышла в преддверии визита Путина в Пекин. На 4 февраля у президента РФ запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Также российский лидер посетит открытие зимних Олимпийских игр.