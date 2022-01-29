Песков не исключил встречи Путина и Зеленского на Олимпиаде в Пекине

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В настоящее время в планах нет встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, однако полностью этого исключать нельзя. Такое мнение высказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ТАСС.

Он отметил, что Путин не планирует отдельные двусторонние встречи с другими лидерами на Олимпиаде в Пекине, кроме переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Мы уже неоднократно отмечали, что организаторы церемонии вынужденно применяют целый ряд строгих ограничений как для спортсменов, так и для гостей, включая официальных лиц", – напомнил Песков.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Путина посетить страну. Турецкий президент выразил надежду, что на встрече с Путиным получится обсудить двусторонние отношения между странами.

