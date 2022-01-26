Эрдоган пригласил Путина посетить Турцию

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил российского коллегу Владимира Путина посетить страну. Об этом турецкий лидер заявил в эфире телеканала NTV.

"Мы хотим предпринять некоторые шаги для организации нашей двусторонней встречи", – подтвердил Эрдоган.

Турецкий президент выразил надежду, что на встрече с Путиным получится обсудить двусторонние отношения между странами.

Ранее Эрдоган пригласил Путина и Зеленского в Турцию на переговоры, которые, как он надеется, позволят преодолеть разногласия между Москвой и Киевом. Днем позже турецкий лидер подтвердил стремление Анкары провести на своей территории встречу президентов России и Украины.

До этого Bloomberg со ссылкой на источник сообщил, что Турция не заинтересована вступать в конфликт с РФ на стороне Украины в случае начала боевых действий между Киевом и Москвой. Собеседник агентства подчеркнул, что этого не произойдет даже с учетом членства Анкары в НАТО и усиления военного сотрудничества между Украиной и Турцией в виде продажи беспилотников Bayraktar TB2.