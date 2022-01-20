Эрдоган предложил организовать встречу Путина и Зеленского с глазу на глаз

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган предложил организовать встречу президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского с глазу на глаз.

Он отметил, что у Турции хорошие отношения с обеими странами, поэтому республику расстраивает атмосфера войны.

"Наша надежда состоит в том, чтобы устроить встречу уважаемых Путина и Зеленского, обеспечить встречу с глазу на глаз, лицом к лицу", – цитирует Эрдогана РИА Новости.

По его словам, он продолжит поддерживать контакты с Путиным ради обеспечения мира и стабильности в регионе. Эрдоган также отметил, что планирует визит в Киев в начале февраля.

Ранее Эрдоган пригласил Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турцию на переговоры, которые, как он надеется, позволят преодолеть разногласия между Россией и Украиной.

