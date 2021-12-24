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Политика

14:10

Песков прокомментировал заявление Турции об отношениях с Москвой и Киевом

власть политика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о неготовности Анкары пересматривать свои отношения с Киевом, несмотря на напряженность, которая нарастает между Украиной и Россией. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Сложности есть не между Москвой и Киевом. Сложности есть между Америкой и Россией, Россией и НАТО. Турция – союзник НАТО", – сказал Песков, добавив, что в Альянс входят страны с разной позицией.

Представитель Кремля подчеркнул, что некоторые государства, входящие в НАТО, занимают крайне недружественную позицию по отношению к России.

"Есть склонные к тому, чтобы учитывать реальную озабоченность РФ. Такие страны могут внести позитив", – заключил Песков.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что Турция не заинтересована вступать в конфликт в РФ на стороне Украины при сценарии начала боевых действий между Киевом и Москвой.

Собеседник агентства подчеркнул, что этого не произойдет даже с учетом членства Анкары в НАТО и усиления военного сотрудничества между Украиной и Турцией в виде продажи беспилотников Bayraktar TB2.

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