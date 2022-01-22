Си Цзиньпин попросил Путина не нападать на Украину во время Олимпиады в Пекине – СМИ

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Китайский лидер Си Цзиньпин попросил Владимира Путина не начинать "войну" на Украине, пока не закончатся Зимние Олимпийские Игры. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломата в Пекине.

По словам собеседника агентства, Си Цзиньпин готовится к переизбранию на пост председателя КПК, поэтому ему невыгоден кризис в Европе.

В связи с этим китайский МИД заявил о необходимости соблюдать резолюцию ООН о перемирии, которая начинается за неделю до Олимпийских игр и заканчивается через неделю после Паралимпийских игр, то есть с 28 января по 20 марта.

Также Bloomberg приводит мнения военных аналитиков, которые отмечают, что к моменту окончания перемирия на Украине может начаться оттепель, которая помешает Москве организовать быстрое "вторжение".

Ранее Зеленский призвал граждан государства не паниковать и не скупать гречку и спички в связи с последней информацией о вероятном вторжении РФ. Он уточнил, что страна готова к обороне, а народу следует верить лишь официальным сведениям и не паниковать, забирая вклады в финансовых организациях.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не имеет планов по осуществлению военного вторжения. Он отметил, что все соответствующие обвинения являются ложными.