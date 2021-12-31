В Раде предрекли Украине разгром в войне с Россией менее чем за десять минут

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Россия способна разгромить Украину менее чем за десять минут. Такую точку зрения высказал экс-глава информационного департамента МИД Украины, депутат Верховной рады Олег Волошин в интервью телеканалу UkrLife.

По мнению украинского экс-дипломата, Россия может уничтожить ключевые пункты управления Украины без захода на территорию страны.

Депутат подчеркнул, что в случае подобного боестолкновения ВСУ потеряет последние признаки современности.

"Они вообще, наверное, не понимают, что такое современная высокотехнологичная война", – сказал специалист.

Ранее бывший глава украинского МИД Павел Климкин высказал мнение о том, что большая война между Россией и Украиной невозможна. По его мнению. в данный момент напряжение между странами существенно снизилось.

До этого украинский президент Владимир Зеленский выступил против военного противостояния с Россией. Политик выразил уверенность в успех дипломатического формата переговоров.

В свою очередь, экс-глава СУ СБ Украины генерал-майор Василий Вовк призвал Зеленского не мечтать о танках на Красной площади. Военный отметил, что не признает патриотов, которые только говорят о войне и прыгают с флагами.