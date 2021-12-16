В центре Киева появились надувные танки

Фото: телеграм-канал VESTI

В Киеве у станции метро "Арсенальная" разместили надувные танки, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на журналиста Виталия Тысячного.

Рядом с танками стоят люди, держащие плакат с надписью: "Я надул танки, а военные надули меня".

В комментариях к публикации Тысячного в соцсети многие с юмором оценили произошедшее в центре Киева. Один из пользователей предположил, что муляж танков поставили у метро, чтобы вражеские дроны зафиксировали готовность Украины встречать агрессора.

Однако сам журналист в ответ на один из комментариев не исключил, что надувная техника может относиться к какому-то митингу.

Ранее экс-глава СУ СБ Украины генерал-майор Василий Вовк заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не следует мечтать о том, чтобы проехать на танках по Красной площади в Москве. Он подчеркнул, что сам является патриотом и понимает, где кроется опасность, однако не озвучивает пустые призывы к войне.