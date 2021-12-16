В центре Киева появились надувные танки

14:08
Фото: телеграм-канал VESTI
В Киеве у станции метро "Арсенальная" разместили надувные танки, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на журналиста Виталия Тысячного.
Рядом с танками стоят люди, держащие плакат с надписью: "Я надул танки, а военные надули меня".
В комментариях к публикации Тысячного в соцсети многие с юмором оценили произошедшее в центре Киева. Один из пользователей предположил, что муляж танков поставили у метро, чтобы вражеские дроны зафиксировали готовность Украины встречать агрессора.
Однако сам журналист в ответ на один из комментариев не исключил, что надувная техника может относиться к какому-то митингу.
Ранее экс-глава СУ СБ Украины генерал-майор Василий Вовк заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не следует мечтать о том, чтобы проехать на танках по Красной площади в Москве. Он подчеркнул, что сам является патриотом и понимает, где кроется опасность, однако не озвучивает пустые призывы к войне.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: