Песков рассказал о мерах предосторожности вокруг Путина из-за COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Вокруг Владимира Путина принимаются все необходимые меры защиты его здоровья в условиях распространения коронавируса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Интерфаксу".
"Лица, которые вступают с ним в контакт, тестируются неоднократно, некоторым из них приходится какое-то количество дней пересиживать на карантине", – сказал Песков.
Представитель Кремля при этом признал, что Путин не надевает маску в определенные моменты, которые связаны с публичными выступлениями. Однако Песков подчеркнул, что это не значит, что вокруг президента не принимаются исчерпывающие меры безопасности.
Ранее Песков заявил, что в Кремле не принимали специальных решений об усилении мер безопасности Владимира Путина из-за "Омикрон"-штамма. Песков также подчеркнул, что решения о введении новых мер безопасности из-за возможного появления нового штамма в России не являются прерогативой Кремля.
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