Пресс-служба Кадырова сообщила о его встрече с Путиным в Москве

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин провел рабочую встречу с Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщает пресс-служба главы Чеченской Республики.
Отмечается, что Кадыров доложил главе государства о социально-экономической ситуации в регионе. Он отметил, что благодаря эффективным мерам, принимаемым под руководством президента РФ, Чечне удается сохранить темпы развития в непростых условиях пандемии.
"По основным экономическим показателям также наблюдается устойчивый рост – увеличились объем отгруженных товаров, промышленное производство, выпуск продукции сельского хозяйства. Вырос объем инвестиций в основной капитал", – сказал Кадыров.
Он также рассказал, что в прошлом году в республике было реализовано 247 инвестиционных проектов на сумму 34 миллиарда рублей. Кроме того, безработица в Чечне сократилась на 8%.
Ранее Кадыров рассказал, что республика получает из федерального бюджета более 300 миллиардов рублей в год. Он заявил, что без России регион не выживет.
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