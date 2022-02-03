Пресс-служба Кадырова сообщила о его встрече с Путиным в Москве

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Владимир Путин провел рабочую встречу с Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщает пресс-служба главы Чеченской Республики.

Отмечается, что Кадыров доложил главе государства о социально-экономической ситуации в регионе. Он отметил, что благодаря эффективным мерам, принимаемым под руководством президента РФ, Чечне удается сохранить темпы развития в непростых условиях пандемии.

"По основным экономическим показателям также наблюдается устойчивый рост – увеличились объем отгруженных товаров, промышленное производство, выпуск продукции сельского хозяйства. Вырос объем инвестиций в основной капитал", – сказал Кадыров.

Он также рассказал, что в прошлом году в республике было реализовано 247 инвестиционных проектов на сумму 34 миллиарда рублей. Кроме того, безработица в Чечне сократилась на 8%.

Ранее Кадыров рассказал, что республика получает из федерального бюджета более 300 миллиардов рублей в год. Он заявил, что без России регион не выживет.