Чечня получает 300 млрд рублей из федерального бюджета – Кадыров

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Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что республика получает из федерального бюджета более 300 миллиардов рублей в год. Об этом он заявил в ходе прямого эфира, который прошел в Instagram председателя чеченского парламента Магомеда Даудова.

"Я как никто подчиняюсь президенту, я пехотинец его. Представьте, Россия за год на республику, на содержание народа Чеченской Республики 300 миллиардов тратит", – заявил Кадыров.

Он поделился мыслями о необходимости Ичкерии, однако отметил, что без помощи и поддержки России продержаться не получится.

"У нас нет государства Ичкерия, вообще нет основания об этом говорить. Да, за Ичкерию мы все тоже воевали, я тоже думал, что нужна независимая Ичкерия, что мы сможем жить отдельно как государство. Клянусь всевышним Аллахом, мы не сможем продержаться три месяца, даже месяц не можем", – добавил глава Чечни.

Он заявил, что без России регион не выживет.

"Если нам другое предлагают, пусть напишут нам экономическую модель. Аллах дал нам шанс жить и развиваться. Не слушайте всяких шайтанов", – заключил Кадыров.

Самопровозглашенная Чеченская Республика Ичкерия появилась в 1991 году на большей части бывшей Чечено-Ингушской АССР в нарушение законодательства России, частью которой являлась эта автономия. В начале 2000-х годов сепаратистское образование было ликвидировано в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе.

Ранее Кадыров поручил удалить любое враждебное высказывание в адрес представителей Ингушетии в соцсетях. Он отметил, что теперь начинается новая страница в истории взаимоотношений двух народов.

