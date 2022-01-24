Чечня получает 300 млрд рублей из федерального бюджета – Кадыров

Фото: ТАСС/Елена Афонина
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что республика получает из федерального бюджета более 300 миллиардов рублей в год. Об этом он заявил в ходе прямого эфира, который прошел в Instagram председателя чеченского парламента Магомеда Даудова.
"Я как никто подчиняюсь президенту, я пехотинец его. Представьте, Россия за год на республику, на содержание народа Чеченской Республики 300 миллиардов тратит", – заявил Кадыров.
Он поделился мыслями о необходимости Ичкерии, однако отметил, что без помощи и поддержки России продержаться не получится.
"У нас нет государства Ичкерия, вообще нет основания об этом говорить. Да, за Ичкерию мы все тоже воевали, я тоже думал, что нужна независимая Ичкерия, что мы сможем жить отдельно как государство. Клянусь всевышним Аллахом, мы не сможем продержаться три месяца, даже месяц не можем", – добавил глава Чечни.
Он заявил, что без России регион не выживет.
"Если нам другое предлагают, пусть напишут нам экономическую модель. Аллах дал нам шанс жить и развиваться. Не слушайте всяких шайтанов", – заключил Кадыров.
Самопровозглашенная Чеченская Республика Ичкерия появилась в 1991 году на большей части бывшей Чечено-Ингушской АССР в нарушение законодательства России, частью которой являлась эта автономия. В начале 2000-х годов сепаратистское образование было ликвидировано в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе.
Ранее Кадыров поручил удалить любое враждебное высказывание в адрес представителей Ингушетии в соцсетях. Он отметил, что теперь начинается новая страница в истории взаимоотношений двух народов.
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