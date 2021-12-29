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Политика

17:18

Кадыров заявил, что не входит в близкое окружение Путина

политика

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что, несмотря на широко распространенное мнение, не входит в близкое окружение Владимира Путина. По его словам, в России есть политики более близкие к президенту.

"Да, связи у меня есть. Я думаю, что меня терпят, прощают и поддерживают благодаря бывшим дружеским отношениям Ахмата-Хаджи (Кадырова. – Прим. ред.) и Владимира Путина", – сказал он во время прямого эфира с представителями чеченского руководства в Instagram.

При этом Кадыров добавил, что в любой момент может позвонить Путину, однако исключительно как глава региона и для решения различных социально-экономических вопросов.

Ранее глава Чечни заявил, что Украину должны присоединить к России, если Киев продолжит осуществлять враждебную Москве политику. Он отметил, что и сам мог бы решить этот вопрос, если бы имел необходимые полномочия.

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