Путину доложат об угрозах Кадырова журналистам – Песков

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Владимиру Путину доложат о просьбе редакции "Эха Москвы" вмешаться в ситуацию с угрозами главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес журналистов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Речь идет о сотрудниках "Новой газеты" и телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом).

"Да, мы обратили внимание на то, что вы обратились к президенту", – приводит слова Пескова ТАСС.

Накануне Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не считают нужным следить за ситуацией с обвинениями в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова. Он подчеркнул, что вопросами безопасности, жизни и здоровья людей занимаются правоохранительные органы.

По его словам, из-за границы озвучиваются определенные обвинения в адрес Кадырова, однако Кремль не может с этим разобраться. Песков призвал граждан России, которые опасаются за свою безопасность, обратиться в полицию.

Ранее правоохранители доставили жену федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева в Грозный как свидетеля по уголовному делу. Кадыров обвинил их семью в пособничестве терроризму и экстремизму, а также заявил, что сам судья испортил свою репутацию и позорно сбежал из Грозного.

