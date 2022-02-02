Встреча с Кадыровым не входит в планы Путина – Песков

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
У Владимира Путина нет планов встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова передает РИА Новости.
"Мне неизвестно об этом. В планах нет", – сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос журналистов.
Накануне Песков сообщил, что в Кремле не считают нужным следить за ситуацией с обвинениями в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова. Он подчеркнул, что вопросами безопасности, жизни и здоровья людей занимаются правоохранительные органы.
По его словам, из-за границы озвучиваются определенные обвинения в адрес Кадырова, однако Кремль не может с этим разобраться. Песков призвал граждан России, которые опасаются за свою безопасность, обратиться в полицию.
Ранее сообщалось, что правоохранители доставили жену федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева в Грозный как свидетеля по уголовному делу. Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в пособничестве терроризму и экстремизму, а также заявил, что сам судья испортил свою репутацию и позорно сбежал из Грозного.
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