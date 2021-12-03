Решений об усилении мер безопасности Путина из-за "Омикрон-штамма" нет – Песков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Пока нет решений об усилении мер безопасности Владимира Путина из-за обнаружения "Омикрон"-штамма. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ТАСС.

По его словам, неизвестно также, будут ли введены ограничения для сотрудников Кремля.

Песков также подчеркнул, что решения о введении новых мер безопасности из-за возможного появления нового штамма в России не являются прерогативой Кремля.

Ранее сообщалось, что у двух пассажиров, прилетевших из Южно-Африканской Республики в РФ, выявили коронавирус, при этом штамм пока не определен.

В настоящее время всех пассажиров, вернувшихся рейсом из ЮАР, отправили на 14-дневную изоляцию.

