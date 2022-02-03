В Кремле прокомментировали переброску войск США в Европу

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что переброска войск США в Европу является доказательством того, что у Москвы есть причины для беспокойства.

"США де-факто продолжают нагнетать напряженность в Европе", – сказал официальный представитель Кремля в интервью телеканалу CNN.

Ранее журналистка CNN Кейтлен Коллинз заявила, что президент Соединенных Штатов Джо Байден сказал ей о том, что решение о переброске сил США в Восточную Европу полностью соответствует тому, что он уже говорил Владимиру Путину.

На своей странице в Twitter Кейтлен также опубликовала цитату американского лидера, который заявил, что Вашингтон сделает все возможное, чтобы убедить партнеров по НАТО в Восточной Европе в том, что для США статья 5 Североатлантического договора о коллективной безопасности является священной.

До этого пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что развертывание дополнительных сил Соединенных Штатов в ряде стран Восточной Европы носит временный характер. По его словам, такие меры необходимы для реагирования на нынешнюю обстановку в сфере безопасности, сдерживания агрессии и защиты союзнических стран.