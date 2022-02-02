Развертывание сил США в Европе носит временный характер – Пентагон

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Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что развертывание дополнительных сил США в ряде стран Восточной Европы носит временный характер.

"Это не перманентные шаги. Мы реагируем на текущие условия, мы будем корректировать расстановку наших сил в зависимости от изменения ситуации", – цитирует Кирби ТАСС.

Он подчеркнул, что переброшенные силы нужны в Европе для реагирования на нынешнюю обстановку в сфере безопасности, сдерживания агрессии и защиты союзнических стран.

"Мы перемещаем дополнительные силы в численности примерно 2 000 военных из США в Европу в предстоящие несколько дней", – сказал Кирби.

Ранее Кирби сообщил, что власти США подготовили к отправке в Европу 8,5 тысячи военных, в том числе боевые подразделения, разведку, авиацию, медиков и транспорт. Кирби также отмечал, что США повышают общую боеготовность войск из-за ситуации вокруг Украины.

