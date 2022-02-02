В США заявили, что Байден сообщал Путину о планах перебросить войска в Европу

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что решение о переброске сил США в Восточную Европу полностью соответствует тому, что он уже говорил Владимиру Путину. Об этом в своем Twitter написала журналистка CNN Кейтлен Коллинз.

"Байден сказал мне, что его решение о размещении войск "полностью соответствует" тому, что он говорил Путину с самого начала", – написала она.

Кейтлен также процитировала американского лидера, который заявил, что Вашингтон сделает все возможное, чтобы убедить партнеров по НАТО в Восточной Европе в том, что для США статья 5 Североатлантического договора о коллективной безопасности является священной.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что развертывание дополнительных сил Соединенных Штатов в ряде стран Восточной Европы носит временный характер.

Он подчеркнул, что переброшенные силы нужны в Европе для реагирования на нынешнюю обстановку в сфере безопасности, сдерживания агрессии и защиты союзнических стран.