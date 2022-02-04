Путин и Си Цзиньпин слепили пельмени и понаблюдали за пандами

Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС/Алексей Дружинин

Владимир Путин в Пекине посетил несколько мероприятий в компании председателя КНР Си Цзиньпина. Видеоролик об этом показала газета "Хуаньцю Шибао".

На кадрах видно, как лидеры России и Китая принимают парады Вооруженных сил, вместе пьют чай, лепят пельмени, а также наблюдают за пандами в зоопарке.

"Дипломатическое сотрудничество лидеров государств скрепляет дружбу Китая и России. Москва и Пекин – гарант мира и стабильности на всей Земле", – указано в ролике.

Владимир Путин прибыл в Китай в пятницу, 4 февраля. Там российский президент провел переговоры с Си Цзиньпином, а также посетил церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пекине.

