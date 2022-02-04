Путин выразил уверенность, что спортсмены РФ достойно выступят на ОИ

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин выразил уверенность, что спортсмены из России и Китая покажут достойные результаты на зимних Олимпийских играх в Пекине. Такое заявление он сделал в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Весь мир будет внимательно наблюдать за тем, что происходит на спортивных площадках", – цитирует президента России ТАСС.

4 февраля Владимир Путин прибыл в Китай на переговоры с лидером. Также президент примет участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр.

Сообщалось, что лидеры двух стран планируют обсудить международную проблематику, включая диалог России с США и НАТО, идеи о гарантиях безопасности, а также основные направления двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, в области инвестиционного сотрудничество и космосе.